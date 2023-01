Energisa prorroga campanha de negociação com condições facilitadas

Por Edinho Levi

Começa nesta quarta-feira (25), a 13ª edição do Festival Acreano de Vídeos acontecerá na filmoteca da biblioteca pública, e a promessa é de muito material regional e de qualidade para os participantes do evento.

“A principal finalidade é dar oportunidade aos novos cineastas que buscam espaços para mostrarem seus trabalhos neste seguimento que é tão vasto e ao mesmo tempo tão fechado para aqueles que almejam emplacar seus filmes em Festivais, e nós da ASACINE temos esta finalidade de abrir este espaço”, destacou Adalberto Queiroz – Cineasta

O projeto que vai do dia 25 ao dia 28 de janeiro, é financiado pelo Fundo Municipal de Cultura através do Edital da Fundação Garibaldi Brasil (FGB) além de contar com o apoio do Instituto Federal do Acre (IFAC), Academia Acreana de Letras (AAL) e da Fundação Elias Mansour (FEM).

Segundo os organizadores, as atividades do Festival iniciaram no dia 05 de dezembro de 2022 com lançamento do Regulamento e a abertura das inscrições que foram até o dia 02 de janeiro deste ano.

O festival também homenageará as personalidades acreanas que contribuíram para a difusão do audiovisual no Acre.

“Este ano foram escritos 48 trabalhos no Festival, mas somente 15 destes foram selecionados para participarem das exibições. A seleção contou com uma equipe de avaliadores que utilizando os critérios do regulamento acabaram filtrando os 15 melhores vídeos inscritos neste ano”, pontuou Enilson Amorim – Cartunista

