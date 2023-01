Igrejas organizam evento em comemora ao Dia do Evangélico com apoio da prefeitura de Assis Brasil

A noite dessa segunda-feira, 23, reuniu centenas de evangélicos de diferentes denominações na concha acústica do centro de Assis Brasil.

O ato foi realizado em alusão ao Dia do Evangélico e contou com a parceria das igrejas locais e a prefeitura do município.

O evento contou com a participação do cantor Igo Noleto e do pastor Richard Muniz que ministrou a palavra de Deus.

