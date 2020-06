A partir de 24 de junho a Energisa irá suspender o fornecimento de energia dos consumidores que passaram 90 dias sem efetuar o pagamento da conta. Os três meses de proibição para o corte vencem nesta data, segundo resolução da Aneel, devido à pandemia.

Até o momento o governo não acenou com a possibilidade de prorrogar o prazo proibitivo para o corte. A empresa divulgou nota nesta quinta-feira, confirmando a antecipação nos planos de cobrança e alertando os consumidores a negociarem seus débitos.

O decreto não ampara quem não pagou a fatura. A Energisa admite efetuar corte em domicílios com duas contas em atraso.

No Acre, a Energisa não divulgou quantos consumidores teriam deixado de pagar a conta durante a pandemia de coronavírus. Na nota enviada à reportagem, a empresa alega que tem oferecido condições especiais de negociação inclusive aos que possuem alta renda e que não se encaixam na resolução da Aneeel.

A quantidade de parcelas vai variar de acordo com o valor da dívida. Leia a nota abaixo:

Nota de esclarecimento

A Energisa Acre esclarece que tem seguido as medidas determinadas pela resolução 878 da Aneel divulgada no dia 24 de março. Dentre elas, está a suspensão do corte do fornecimento de energia por falta de pagamento para consumidores residenciais rurais e urbanos, e para serviços essenciais, pelo período de 90 dias.

Demais clientes que não se enquadram nesta situação continuam sujeitos à suspensão do fornecimento de energia elétrica, em casos de inadimplência.

Atenta ao difícil momento provocado pela pandemia do novo Coronavírus e para ajudar os clientes a manter as contas em dia, a Energisa está oferecendo condições especiais de negociação para o pagamento das contas para todos os seus consumidores. Os clientes que quiserem regularizar seus débitos ou parcelar contas podem utilizar os canais de atendimento 0800 647 7196, Whatsapp, pelo número 68.99233-0341, site www.energisa.com.br.

A direção da Energisa

Comentários