Sem conseguir atingir a meta de 90% de imunização, o Acre também prorrogou a campanha de vacinação contra a influenza, responsável por causar várias tipos de gripe, até o dia 30 de junho. No estado, a imunização ficou com 51,99%.

O objetivo era vacinar 295.244 pessoas dos grupos prioritários e, até a terça-feira (1º), foram vacinadas 153.509 pessoas.

Com a prorrogação, a vacina está liberada para todos os grupos de risco da campanha.

O Acre começou a campanha de vacinação com um bom alcance entre os profissionais de saúde e idosos acima de 60 anos. Mais de 8,6 mil pessoas foram imunizadas no primeiro dia, segundo dados do Núcleo do Programa Estadual de Imunização (PIN) da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Para evitar aglomeração e filas, a Prefeitura de Rio Branco decidiu adotar o sistema “drive thru”. Para quem não tinha carro, as equipes de saúde foram nas casas fazer a imunização dos idosos.

A Saúde confirmou que conseguiu atingir a meta de 90% com os idosos (111,30%), os profissionais de saúde (91%) e as forças de segurança e salvamento (98,05%) do estado.

Segunda fase

Os números caíram na segunda fase da campanha, que iniciou no dia 16 de abril. Dados do Núcleo do Programa Estadual de Imunização Sesacre, divulgados em maio, mostraram que o estado só tinha conseguido 43,25% da meta de 90% estipulada pelo Ministério da Saúde.