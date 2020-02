Por

A Energisa Acre declarou na tarde desta terça-feira, 4, que está apurando as causas do acidente fatal ocorrido no seringal Boa Vista, na zona rural de Xapuri, envolvendo um adolescente de 16 anos.

A empresa afirmou que enviou ao local do acidente uma equipe de profissionais que farão a investigação e disse ainda que está em contato com as autoridades locais para contribuir com a apuração dos fatos.

O jovem Willian da Conceição Oliveira morreu ao tocar em um cabo de alta tensão no momento em que recolhia alguns bois durante a madrugada desta terça.

O adolescente foi atingido pelo cabo no pescoço e morreu na hora, assim como o cavalo em que montava.

