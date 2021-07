Enem 2021 tem 18,3 mil de inscritos confirmados no Acre, menor número desde 2013

Mesmo antes da confirmação das inscrições, o exame deste ano já tinha a menor quantidade de inscritos dos últimos nove anos.

O total de inscrições confirmadas equivale a 71,5% dos 25.696 alunos que haviam se inscrito no exame. Para confirmar a inscrição, era necessário pagar a taxa, de R$ 85, até segunda-feira (19). Sem essa validação, a inscrição não era concluída.

Do total de inscritos inicialmente, 24.496 tinham optado por fazer a prova na versão impressa e outros 1.200 a versão digital. O Inep não detalhou por estado quantos candidatos confirmaram a inscrição em cada modalidade. Em todo Brasil, 3.040.871 vão fazer a prova impressa e 68.891 a digital.

Neste ano, diferentemente de 2020, as versões impressa e digital serão aplicadas nas mesmas datas (21 e 28 de novembro) e terão perguntas iguais. O Enem digital será exclusivo para quem já concluiu o ensino médio ou está concluindo essa etapa em 2021.

No ano passado, do total de 41.841 inscritos,, mais de 40,6 mil optaram pelas provas impressas e mais de 1,1 mil pela versão digital das provas. Em 2020, em meio à pandemia, o Acre registrou abstenção recorde. De acordo com balanço, 54,8% dos inscritos no estado deixaram de comparecer aos locais de aplicação, espalhados por 17 municípios.

Como nos últimos anos, o Enem será aplicado em dois domingos, nos dias 21 e 28 de novembro.

21 de novembro

O candidato deverá fazer:

45 questões de linguagens;

45 questões de ciências humanas

uma redação.

28 de novembro

A prova tem meia hora a menos para o candidato responder a:

45 questões de matemática

45 questões de ciências da natureza.

Veja os horários de aplicação (no fuso do Acre):

Abertura dos portões: 10h

Fechamento dos portões: 11h

Início das provas: 11h30

Término das provas no 1º dia: 17h

Término das provas no 2º dia: 16h30

Perfil dos candidatos

Com 11.165 inscrições, as mulheres são mais uma vez a maioria entre os mais de 18 mil candidatos que vão fazer as provas no Acre. No total, 7.210 pessoas do sexo masculino se inscreveram.

Dos inscritos no Enem, o maior público que deve fazer a prova deste ano é menor de 16 anos, com um total de 7.744 inscritos. Somente oito pessoas têm 60 anos ou mais e outros 2.862 têm entre 21 e 30 anos.

Os dados do Inep mostram ainda que a maioria dos concorrentes já concluiu o ensino médio (11.584). Outros 4.972 estão cursando a última série do ensino médio.

As pessoas que se dizem pardas são a maioria entre os que vão prestar o exame este ano, com um total de 11.465. Outros 1.983 se autodeclararam pretos, 3.812 brancos e 144 indígenas.

Inscritos por cidade

Entre as 17 cidades do Acre onde serão aplicadas as provas, Rio Branco é a que tem mais candidatos inscritos, com 12.161 pessoas, o equivalente a 66% do total. A segunda maior cidade do Acre, Cruzeiro do Sul, teve 2.608 inscritos.