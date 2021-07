Sem chuvas há 26 dias, nível do Rio Acre está a pouco mais de meio metro de atingir cota histórica de seca

O período de estiagem no Acre começou um tanto antecipado e a situação do Rio Acre é de alerta máximo. Neste domingo (25), o manancial amanheceu com 1,83 metro, em Rio Branco, e está a pouco mais de meio metro de atingir o menor nível histórico já registrado.

No ano passado, nesse mesmo dia, o rio estava com 2,13 metros. O coordenador da Defesa Civil do município, major Claudio Falcão, informou que, sem previsão de chuvas para os próximos dias, a preocupação é que o manancial chegue à cota histórica de seca ou fique em uma situação ainda mais crítica.

Já são 26 dias sem chuvas na capital acreana e, a previsão é que o mês de julho feche sem nenhum registro de precipitação. A última chuva registrada foi no dia 29 de junho. No ano passado, no dia 25 de julho, foi registrada a segunda chuva do mês, com um volume de 20 milímetros.

A situação do Rio Acre está em alerta máximo desde o dia 20 de junho, quando o manancial passou a ficar abaixo de 2,69 metros. Desde então, o nível do rio vem apresentando baixa.

“Se formos olhar os anos de 2020, 2019 e 2018, nesta data o rio estava acima dos dois metros, só em 2017 e 2016 que ele estava abaixo de dois metros. O ano de 2021 está se apresentado como uma possível repetição, ou ainda mais grave do que foi em 2016, quando tivemos a seca histórica no Acre. Outro ponto que observamos é que nessa época do ano, o rio sempre tinha um ganho de centímetros, de 1 até 6 centímetros, e agora estamos só decrescendo. Estamos com 26 dias sem chuvas e o indicativo que temos é que feche julho sem nenhuma chuva”, afirmou.

O major informou ainda que para a próxima quarta-feira (28) é esperada uma queda de temperatura. “Isso mexe na umidade do ar e não tem dissipação de nuvens, por isso, o indicativo de nenhuma chuva. Então, são vários fatores agregados que nos levam a uma grande preocupação e ao alerta máximo.”

Abastecimento de água

Com a capital acreana enfrentando uma seca severa, o Departamento de Água e Saneamento do Acre (Depasa) já utiliza bombas flutuantes para evitar o desabastecimento de água.

Sem chuvas, a Defesa Civil Municipal também se prepara para abastecer comunidades que dependem de poço artesiano com carros-pipa. Vão ser disponibilizados 200 mil litros de água por dia, com auxílio de cinco caminhões.

Em entrevista à Rede Amazônica Acre, o diretor de operacional do Depasa, Alan Ferraz, explicou que as bombas foram instaladas ao longo do ano para a utilização no período de seca. As equipes instalaram três conjuntos de motobomba, que jogam 990 litros para serem tratados.