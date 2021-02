Por Juruá Online

A população da comunidade residente às margens do rio Paraná dos Mouras, situada no município de Rodrigues Alves, foi surpreendida pela rápida enchente, que transbordou devido às chuvas dos últimos dias.

Aproximadamente 40 famílias tiveram que deixar suas casas e houve um grande prejuízo na agricultura e algumas pessoas perderam seus móveis.

A equipe prestou os primeiros serviços de assistência e de acordo com orientação do prefeito de Rodrigues Alves Jailson Amorim (PROS) estará retornando nesse domingo, dia 14, levando mais ajuda e donativos para os moradores atingidos pela enchente que foi prevista pelo pesquisador Davi Friale que alertou as autoridades para a possibilidade transbordamento de rios e igarapés.

