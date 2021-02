Policiais do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) apreenderam, na noite deste sábado, 13, drogas em duas ocorrências diferentes. Uma ação ocorreu no Conjunto Esperança e a outra ocorreu na região do Calafate. As duas apreensões foram realizadas pela guarnição de Força Tática.

A primeira ação ocorreu no bairro Calafate, quando os policiais abordaram um adolescente de 17 anos. Ele estava com oito trouxinhas de cocaína e 25 barras de maconha. A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Flagrantes (Defla).

Horas depois, a mesma guarnição realizava patrulhamento no Conjunto Esperança, quando visualizou dois indivíduos em fundada suspeita. Os militares se aproximaram para averiguar a situação. A dupla tentou se evadir, mas acabou detida.

Na revista a um adolescente de 16 anos, foi localizado 145 trouxinhas de cocaína e a quantia de 297 reais e com um homem de 18 anos, foi apreendido 49 tabletes de maconha.

A ocorrência também foi encaminhada para Delegacia de Flagrantes da capital.

