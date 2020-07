O empresário de Xapuri, Manoel de Jesus Leite da Silva, 45 anos, falecelu na noite de quarta-feira (22) no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo.

Manoel é irmão da vice-prefeita de Xapuri, Maria Sales, e cunhado do deputado estadual Manoel Moraes. Ele era natural da cidade de Taruacá, e deixa esposa e filhos.

Segundo a jornalisa Ginza Menezes, amiga da família, a intenção dos familiares é tentar a liberação para trazer o corpo para ser sepultado no Acre.

A jornalista lamentou o falecimento do empresário:

“Em nome da família Moraes de Sales quero, com profundo pesar, comunicar o falecimento do empresário Manoel Leite, cunhado do deputado Manoel Moraes. Manoel Leite faleceu em São Paulo às 10h20min horário local. Vítima de Covid-19, ainda não sabemos se conseguiremos a liberação do corpo para ser sepultado em Xapuri, local onde morava”.

