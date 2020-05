Uma embarcação naufragou no final da manhã deste sábado (30), no Porto de Sena Madureira, no Rio Iaco. Segundo informações do radialista Aldejane Pinto, um casal estaria na embarcação e um homem está desaparecido.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros está no local e realiza buscas pelo homem que foi identificado como Sandro, de 23 anos. As informações são de que era ele quem conduzia o barco, quando passou mal, soltou o motor que fez com que a embarcação perdesse o controle e acabasse afundando.

A esposa de Sandro, apesar de não saber nadar, conseguiu se salvar utilizando ima botija de gás e com o auxílio de algumas pessoas.

O Corpo de Bombeiros segue com as buscas.

