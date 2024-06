Em Xapuri, Sobrinho esfaqueia tio durante briga de família no Bairro Sibéria

Em uma reunião realizada nesta segunda-feira (10) no gabinete, o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, oficializou o contrato para a construção da nova ponte que ligará Epitaciolândia a Brasiléia. A cerimônia contou com a presença de secretários municipais, vereadores e representantes da empresa vencedora da licitação.

A nova estrutura, ansiosamente aguardada pela população local, promete aliviar o congestionado tráfego da atual ponte ‘José Augusto’, construída na década de 1980 durante a gestão do ex-governador Nabor Junior. Com 44 anos de serviço, a ponte existente não atende mais à demanda crescente de veículos, sendo de mão única e frequentemente causando transtornos e atrasos no desenvolvimento da região fronteiriça.

A nova ponte será construída com duas vias em concreto, financiada por emendas da ex-deputada Mara Rocha. “Estou extremamente feliz. Eu sempre falo para as pessoas que essa é uma obra de engenharia da gestão, e vocês puderam observar o representante da empresa vencedora falando que não apenas faz obras, mas realiza sonhos. A construção dessa ponte talvez seja a mais importante da região nas últimas décadas, significando uma melhoria na trafegabilidade entre os dois municípios,” destacou Sérgio Lopes.

Além disso, o prefeito ressaltou que a maior obra de sua gestão não será de engenharia, mas sim o cuidado com as pessoas e vidas, trabalho que vem sendo realizado diariamente por meio das Secretarias do Município. Ele também mencionou os desafios enfrentados para chegar a este momento, incluindo burocracias e a busca por recursos, e afirmou que repetiria todo o processo se necessário.

Rodrigo, representante da empresa ECO MULTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA, Rodrigo Gadelha, do estado do Amazonas, que assinou o contrato, afirmou que já realizou estudos no local e ficou impressionado com o entusiasmo da gestão atual em iniciar os trabalhos o mais rápido possível. “Sabemos que não é uma obra de grandes proporções, mas estamos cientes da importância que ela representa para facilitar a vida nos dois municípios. Vamos trazer o melhor para realizar essa construção,” destacou. A obra deve ter o início até o final deste mês de junho.

O processo de licitação começou em janeiro deste ano, e a primeira etapa do projeto receberá um aporte de R$ 17.099.528,53. Atualmente, a ponte metálica serve como principal ligação do Brasil com a Estrada do Pacífico, com destino ao Peru. Com o aumento do fluxo de veículos, a estrutura atual já não atende mais às demandas dos três municípios – Epitaciolândia, Brasiléia e Cobija – que juntos somam mais de 100 mil habitantes. Durante os horários de pico, é comum presenciar engarrafamentos dos dois lados da ponte antiga.

A nova ponte, além de resolver os problemas de tráfego, simboliza um avanço significativo para a infraestrutura e o desenvolvimento regional, refletindo o compromisso da atual gestão com melhorias duradouras para a população local. Lopes destacou a superação do primeiro desafio, a concessão da ponte pelo DNIT, e afirmou estar confiante na superação do próximo desafio: a construção efetiva da ponte.

Veja vídeo reportagem com Marcus José e Jonys David:



