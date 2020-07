Por

Em reunião realizada no começo desta semana, o Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) em Xapuri definiu a chapa proporcional para a disputa das eleições municipais deste ano e anunciou que seguirá juntamente com o Partido dos Trabalhadores (PT) na busca pela reeleição do atual prefeito Ubiracy Vasconcelos.

A direção da sigla informou que o grupo de pré-candidatos à Câmara Municipal possui nomes que mesclam experiência e juventude, além de reunir participantes de diversos segmentos da vida social, esportiva e cultural do município. São 9 homens e 5 mulheres, atingindo uma cota de quase 35% de candidaturas femininas – 30% é a cota mínima estabelecida em lei.

