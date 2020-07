A suspeita dos militares é de que a vítima tenha calculado mal a direção para onde a árvore iria cair e acabou atingido

Um rapaz de apenas 22 anos faleceu ontem terça-feira, 14, enquanto fazia trabalhava numa derrubada no quilômetro 33 do Ramal do Pelé, localizado em Acrelândia. Josemar Nascimento Silva foi atingido por uma árvore e morreu no local do acidente, onde estava com seu pai.

Policiais militares que atenderam a ocorrência informaram que o corpo foi recolhido pela própria família do jovem e levado para ser velado em casa. A suspeita dos militares é de que a vítima tenha calculado mal a direção para onde a árvore iria cair e acabou atingido.

O jovem não chegou a ser esmagado, um galho teria vitimado o rapaz com o impacto. Equipes da PM, perícia técnica, Polícia Civil e do Instituto Médico Legal estiveram no local para os procedimentos cabíveis.

