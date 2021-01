A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, reuniu-se com os presidentes de sindicatos dos servidores municipais (saúde, educação e administração), para a primeira conversa com as categorias, após assumir o segundo mandato. A reunião foi realizda na manhã de quinta-feira, 28, no centro cultural Sebastião Dantas, a convite da Prefeita Fernanda Hassem, ocasião em que anunciou a reposição salarial aos servidores do município, de 5,45%, conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Vale ressaltar que, em virtude da portaria 03 de 25/11/2020 publicada pelo presidente Jair Bolsonaro fazendo-se cumprir a lei complementar 173 de 2020, a referida portaria zerou a atualização do piso salarial nacional dos professores para 2021, e em virtude desta situação não tivemos reajuste do piso das carreiras no referido ano.

O presidente do Sindicato dos Servidores da Saúde, Francisco Dantas de Castro, comemora a reposição salarial e enfatiza que a prefeita Fernanda Hassem vem demonstrando uma grande sensibilização com a situação trabalhista dos servidores.

“A prefeita Fernanda Hassem teve o maior cuidado e carinho em convidar todas as entidades sindicais do município para participar dessa reunião, ela tem se sensibilizado com a nossa situação trabalhista, valorizando a cada servidor. Essa reposição salarial do índice inflacionário de 5,45%, nunca aconteceu em Brasiléia. Temos esperança de dias melhores para nossos servidores com atual gestão”, comemorou.

O Presidente do Sindicato da Administração, Aelson de Araújo Pereira, considera o reajuste um ganho muito importante e agradeceu a gestão pela reposição inflacionária aos servidores.

“Quero agradecer a prefeita Fernanda Hassem pela reposição salarial dos servidores. Eu considero um ganho muito importante para o servidor, era uma reivindicação antiga dos sindicatos com os gestores anteriores, isso demonstra a persistência e a dedicação dos representantes de categorias que vem há vários anos lutando por melhorias para os servidores”, disse.

Para o presidente do Sindicato dos Servidores da Educação, José Almeida, é possível avançar na pauta de valorização dos servidores, com abertura do diálogo entre categoria e prefeitura.

“Saímos dessa reunião muitos esperançosos, estamos construindo o nosso estatuto, acreditamos que vamos avançar em uma pauta geral de valorização dos servidores do município, com esse novo formato e abertura do diálogo entre as categorias e a prefeitura”, destacou.

A prefeita Fernanda Hassem destaca que é um momento histórico para o município na área administrativa. Foi aprovado na legislatura passada que todos os anos no mês de janeiro será feito o reajuste inflacionário.

“Ainda no mês de janeiro do nosso segundo mandato, chamamos os três sindicatos e apresentamos nossa equipe de secretários e fizemos uma explanação dos compromissos que vamos pactuar, precisamos corrigir erros e avançar, ter a humildade de dialogar com as categorias. Hoje os servidores municipais receberam 5,45%, isso representa mais de 800 mil reais investido no maior patrimônio da prefeitura que é os servidores, estamos cumprindo compromisso de campanha, estamos corrigindo e tentando avançar”, afirmou.

