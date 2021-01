O senador Sérgio Petecão, presidente do diretório estadual do PSD no Acre, se reuniu nesta sexta-feira (29) com os senadores da sigla para definir as estratégias para a eleição da nova mesa-diretora que conduzirá os trabalhos do Senado Federal pelos próximos dois anos.

Petecão informou que o partido apoiará o nome do senador mineiro, Rodrigo Pacheco (DEM), para a presidência do Senado, e do senador tocantinense, Irajá (PSD), para a Primeira-Secretaria da casa.

O senador acreano elogiou a escolha de Rodrigo Pacheco como candidato à presidência do Senado por se tratar de um político aberto ao diálogo e sensível às pautas prioritárias do país.

Sérgio Petecão encerra sua gestão na Primeira-Secretaria na próxima segunda-feira (1), e afirma que o jovem senador Irajá possui potencial e visão para ser o seu sucessor.

O senador informou ainda que o PSD busca ampliar seu campo de atuação no Senado, pois, atualmente, a sigla é a segunda maior bancada da casa, com 11 parlamentares.

A reunião contou com a presença do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab.

