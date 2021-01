Dez dias depois da chegada do primeiro lote, 5.249 pessoas já estão imunizadas contra a Covid-19 no Acre. O “vacinômetro” foi atualizado nesta sexta-feira (29) e mostra que 4.775 doses foram aplicadas em trabalhadores da saúde, aqueles que atuam no front de combate à doença nas enfermarias e UTIs.

Apesar da resistência por conta de fake news espalhadas nas aldeias, 442 indígenas estão vacinados no Acre. No Jordão, de uma meta de alcançar 1.739 índios, apenas 1 recebeu o remédio.

Na tentativa de impulsionar a vacinação nas aldeias, a Comissão Pró-Índio do Acre está fazendo uma campanha garantindo a segurança do medicamento. Em podcast distribuído nesta quinta-feira (28) pela CPI o médico Caio Machado, da organização Doutores da Amazônia, diz: “a vacina é segura, não acredite em notícias falsas”.

Os Distritos Sanitários Alto Rio Juruá e Alto Rio Purus estão desde o dia 24 de janeiro enviando as equipes dos Polos Bases de Saúde Indígena com as vacinas para as Terras Indígenas. “Atenção, Txai! Mesmo com o início da imunização devemos manter os cuidados: evite aglomerações, lave as mãos ou use álcool 70% e só saia de casa com máscara”, pede a CPI em sua campanha.

Além dos indígenas aldeados, 32 idosos que moram em abrigos estão imunizados.

Epitaciolândia é o município que mais vacinou trabalhadores da saúde: de uma meta de 86 pessoas, 127 foram atendidos –145,98% do total projetado para esse público na 1a fase.

Senador Guiomard é o lanterninha nesse ranking, com apenas 44,94% do pessoal da saúde imunizado. O Estado recebeu mais de 50 mil doses.

Conheça o vacinômetro do Acre: http://covid19.ac.gov.br/vacina/vacinas_aplicadas

