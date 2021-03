Por Antonia Nascimento

O Vereador de Assis Brasil, Francisco Furtado de Moura, esteve essa semana em Brasileia reunido com o Dr. Edson e na ocasião solicitou do mesmo, a doação de cascalhos (pedras), para aplicação nos ramais de Assis Brasil.

Vale destacar que Edson tem uma propriedade em Assis Brasil no Ramal do Recife e outra no km 17 em Brasileia que contém muito cascalho, então é daí que será doado.

Moura enfatizou que também fez uma conversa com o Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, informando da doação e a expectativa é que a Prefeitura inicie os trabalhos brevemente.

“Me sinto muito feliz em poder ajudar o meu município e tudo o que estiver ao meu alcance, farei para ver Assis Brasil melhorar. Essa doação de cascalhos/pedras, é de grande importância para o município porque vai ajudar no paliativo de diversos ramais que com os cascalhos já não sofrerão tanto com o período chuvoso. Em nome do povo de Assis Brasil agradeço ao Dr. Edson por ter atendido o meu pedido,” disse o Vereador.

