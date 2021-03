Decisão foi anunciada após reunião com novo ministro da pasta, Walter Braga Netto

O Ministério da Defesa informou nesta terça-feira (30) que os três comandantes das Forças Armadas serão substituídos: Edson Pujol, do Exército, Ilques Barbosa Junior, da Marinha, e Antonio Carlos Moretti Bermudez, da Aeronáutica.

A decisão foi anunciada em nota após uma reunião nesta manhã com o novo ministro da pasta, Walter Braga Netto, o ex-ocupante do cargo, Fernando Azevedo e Silva.

O analista da CNN Igor Gadelha apurou com generais e auxiliares do governo que as substituições são a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Havia a expectativa, desde o anúncio da troca do comando da Defesa nesta segunda (30), que Pujol, Barbosa e Bermudez pedissem para deixar os cargos.

Até a noite de ontem, os comandantes avaliavam que não seria correto entregar os cargos antes de ouvir o novo ministro.

Eles queriam avaliar como se dará o estreitamento da relação entre as Forças Armadas e o Palácio do Planalto, o que teria motivado a demissão de Fernando Azevedo. Segundo fontes ouvidas pelo âncora da CNN Caio Junqueira, o presidente estava incomodado com a postura das Forças em relação ao governo.

Os comandantes estavam receosos que houvesse uma demanda por um alinhamento político das tropas com Bolsonaro, o que é rejeitado por todas elas. Na carta em que anuncia a demissão, Fernando Azevedo disse que, durante o período que comandou a pasta, preservou “as Forças Armadas como instituições de Estado”.

Reforma ministerial

Nesta segunda, o Planalto anunciou seis mudanças no alto escalão do governo. Casa Civil, Secretaria de Governo, Advocacia-Geral da União (AGU), Ministério da Defesa, Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ministério das Relações Exteriores terão novos ministros

