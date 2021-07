Em pouco mais de um mês, canal ‘PM-AC-190’ em aplicativo recebe mais de 300 registros

A ferramenta foi disponibilizada no mês de maio deste ano, para que fosse utilizada como reforço ao 190. Os dados foram divulgados pela Sejusp e contabilizava 306 atendimentos até o dia 8 de julho.

Objetivo é levar acesso aos locais do estado onde não há telefonia, mas há rede de internet, informou o coordenador do CICC, tenente-coronel Michel Casagrande. Além disso, ainda permite que um denunciante envie fotos, vídeos e a localização da ocorrência o que pode facilitar o trabalho da polícia.

“Como se trata de uma nova forma de acionar o serviço emergencial, é uma novidade, para chegar a todo mundo e as pessoas entenderem leva um tempo. Embora a gente saiba que com a modernização das comunicações, as ligações ficam cada vez mais em segundo plano, dando lugar a aplicativos. Então, é muito importante porque em algumas localidades, principalmente rurais, nós temos famílias que têm internet, mas não têm rede telefônica. Esse pessoal antes não tinha como acionar a polícia”, disse.