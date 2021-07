Acrelândia abre processo seletivo para nível médio e superior; salários de até R$ 11,5 mil

Os salários variam de R$1.500 até R$ 11.500, com carga horária de 30 e 40 horas semanais.

A prefeitura de Acrelândia divulgou nesta sexta-feira, 9, no Diário Oficial do Estado (DOE) o edital que trata do processo seletivo para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior para atender a demanda das secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde.

O processo será constituído de entrevistas e análise de currículo em caráter classificatório e eliminatório. O prazo da contratação é de até 11 meses, podendo ser prorrogado por até igual período.

São 136 vagas divididas entre contratação imediata e cadastro de reserva. Há vagas para: nutricionista, psicólogo, assistente e orientador social, supervisor, visitador, entrevistador, técnico em enfermagem, auxiliar em higiene dental, técnico em análises clínicas, médico clínico, geral, pediatra e psiquiatra, enfermeiro, auxiliar de farmácia, educador físico, agente de endemias, de saúde e artesão, cirurgião dentista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e farmacêutico.

As inscrições serão iniciadas a partir da próxima quinta-feira, 15, de julho e encerram dia 26 de julho, na sede da prefeitura municipal, situada na Av. Governador Edmundo Pinto, Nº 810, Centro, no horário das 07h30 às 11h e das 13h30 às 17h.

