Em Feijó, Bombeiros resgatam corpo de homem vítima de afogamento no Rio Envira

O Corpo de Bombeiros de Feijó resgatou neste sábado, 29, das águas do Rio Envira, o corpo de um homem conhecido como Thor, que se afogou após a canoa em que ele estava pescando bater em uma unidade flutuante de saúde, que estava atracada no local.

Uma pessoa que estava na canoa contou que a tarrafa de pesca teria se enganchado no barco da saúde e os homens foram parar embaixo dele, sendo que dois conseguiram sair das águas, porém Thor não teve a mesma sorte.

Uma guarnição de mergulhadores achou o corpo, após 40 minutos do início das buscas. Segundo o comandante em exercício do Corpo de Bombeiros de Feijó, tenente Jailson, a vítima foi encontrada presa a uma rede de pesca no fundo do Rio Envira no mesmo local onde a canoa afundou.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, às margens do Envira, um homem reclama da demora dos Bombeiros em atender a ocorrência. Citam que ficaram esperando o Corpo de Bombeiros por mais de mais de uma hora e que ligação para o 193 é direcionada para Tarauacá e Rio Branco e que há burocracia no atendimento. “Falam em preencher ficha. Um órgão tão preparado como o Corpo de Bombeiros e com dificuldades para aparecer aqui”, lamenta ele.

O tenente Jailson explica que no caso de algumas operadoras de telefonia e de marcar de telefone, a ligação é direcionada para a capital ou até mesmo Cruzeiro do Sul, mas adianta que as ocorrências chegam ao conhecimento da guarnição, que prontamente atende aos chamados. Ele cita que a guarnição foi acionada por Feijó e também por Rio Branco.

“Recebemos o primeiro informe às 11:16 horas da manhã. Assim que recebemos o chamado reunimos os melhores mergulhadores para a missão e às 12:15 iniciamos as buscas, sendo que 40 minutos depois achamos o corpo. Quando as pessoas ligam e caem em Rio Branco elas desligam. Mas devem seguir com a ligação e repassar as informações que nós seremos acionados e atenderemos”, salientou.