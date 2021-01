Na manhã desta Segunda-feira (04), uma comitiva de Vereadores da Câmara Municipal de Assis Brasil, composta pelo Presidente Wendell Gonçalves (PSDB), Juraci Pacheco – Jura (PT), Adelson Cunha – Sabiá (PCdoB), Cláudia Gonçalves (PSD), Wermyson Martins (PSDB), Francisco Moura (PCdoB), e Aroldo Batista (MDB), convidaram o Prefeito Jerry Correia (PT) e o Vice Prefeito Reginaldo Martins (PT), para visitarem alguns órgãos públicos, com o objetivo de verificar suas estruturas e as condições em que se encontram. Os locais visitados foram os seguintes:

Sede da Secretaria de Obras

O primeiro órgão visitado foi a sede da Secretaria de Obras, aonde o responsável pela pasta, Reginaldo Martins, apresentou aos Vereadores a forma como lhe foi entregue a Secretaria, destacando que pegou o setor sucateado, que a única máquina para recuperação da cidade, encontra-se inoperante e com motor desmontado, sendo isso muito preocupante porque chegará o verão e tem que dar conta dos ramais, no entanto a máquina está inservível. Disse que praticamente todos os veículos, maquinários/tratores que deveriam atender o produtor rural e os ramais, estão sucateados. Acrescentou que nenhum dos veículos parados no pátio têm laudo de depreciação, ou seja, que estão lá mas não se sabe o real problema de cada um deles, porque não lhe foi repassado nenhum documento constando tais problemas.

Reginaldo destacou que em dois meses irá convidar os Vereadores para fazerem nova visita, e que nesse período irá organizar a Secretaria de Obras, assim como irá viabilizar com Jerry um projeto para realização de um Leilão dos bens inservíveis, que será encaminhado para a Câmara para apreciação dos Vereadores.

Polo Industrial

O segundo local visitado foi o Polo Industrial, aonde foi percebido que a maioria dos prédios está sem estrutura alguma de funcionamento, que os maquinários estão sucateados e faltando peças, sem contar que muitos deles foram roubados por falta de um vigia no local.

Foi observado pelas autoridades, a necessidade urgentemente de medida de ordenação dos setores que ainda estão funcionando, como é o caso da serraria, que precisa da criação de um projeto de lei para regularizar as atividades ali desenvolvidas.

No tocante o Prefeito pediu que os trabalhadores concluíssem os serviços em andamento e solicitou a paralisação dos trabalhos até que a Prefeitura, juntamente com os Vereadores criem e aprovem legislação regulatória.

No demais, discutido a reativação do Centro Tecnológico, fábrica de doces, etc.

A Maromba do Município

Em terceiro lugar, foi visitada a Maromba Municipal, que havia sido cedida verbalmente para terceiros pela gestão anterior, e que também está funcionando de forma irregular e precisa de Legislação para regularizá-la. No tocante o Prefeito também imediata conclusão dos trabalhos em andamento e solicitou a paralisação dos serviços até que a Prefeitura, juntamente com os Vereadores criem e aprovem legislação regulatória.

Vale destacar que as solicitações de paralisação, se fazem necessárias, tendo em vista que a nova gestão precisa tomar nota de tudo para que possa realizar o processo correto de concessão de uso dos equipamentos do polo e maromba.

É importante freezar que durante a visita, também foi discutido sobre o preço do milheiro do tijolo em Assis Brasil, que está muito caro e precisa ser mantido um preço acessível para a comunidade, uma vez que os tijolos são produzidos com contrapartida da Prefeitura.

Ginásio Poliesportivo

A comitiva esteve também no Ginásio Poliesportivo, que foi recentemente inaugurado de forma irresponsável pela gestão anterior, tendo em vista que existem muitas irregularidades na obra, tais como o piso do ginásio não está adequado para as práticas esportivas, problemas nos banheiros, infiltrações, fossa aberta no fundo do terreno, etc.

No tocante o Prefeito Jerry, informou que estará solicitando a vistoria do espaço por um profissional de engenharia qualificado para que possa fazer os laudos necessários, em relação às irregularidades da obra e dessa forma tomar as medidas cabíveis junto à empresa responsável pela construção. E enquanto isso o ginásio permanecerá fechado, para evitar maiores problemas.

Gerencia de endemias

Na Gerência de Endemias, a visita foi para dialogar com os funcionários e informá-los, que estaria sendo providenciado um local digno para eles trabalharem, com copa, banheiro e demais estruturas adequadas ao desenvolvimento de suas atividades laborais.

No tocante, é importante destacar que a solicitação de um local digno para o funcionamento da gerência de endemias, é uma reivindicação dos Vereadores da legislatura anterior, que o Prefeito Jerry de antemão se solidarizou e se comprometeu em viabilizar.

