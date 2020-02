Por Eldson Júnior

Na última quinta-feira, 27, católicos da Paróquia Nossa Senhora das Dores, recepcionaram o mais novo líder do clero no município. O Padre Robson Eudes, vindo do estado de Tocantins chega à cidade para dar continuidade aos trabalhos de evangelização católica.

O padre que tem mais de vinte anos de missionário na Obra de Maria no estado de Tocantins. Onde quinze anos, fez seminário na capital, Palmas. Após esse período, o pároco vivenciou cincos anos mais, no município de Tocantinia – TO, cidade do interior, de aproximadamente sete mil habitantes.

O pároco destaca que aprendeu bastante com essa experiência antes de vir ao Acre, “eu aprendi ser padre lá! Com pessoal de Tocantinia, onde aproximadamente 65% eram indígenas da tribo Xerente. Povo que eu aprendi a amar demais graças a Deus, e me ensinaram muito, mais do que ensinei”, disse o padre.

A posse contou com a presença do Bispo Dom Joaquín, que deu as boas vindas ao novo padre, e empossou como o mais novo padre de Brasiléia. Na ocasião, o bispo, diz-se sentir-se muito alegre com a recepção e aceitação da comunidade, e seguro para um bom trabalho de Robson com a comunidade local.

“Como sempre uma alegria da posse a um novo pároco. Esperamos que possa demorar mais anos, para o bem dele e o bem de todos, por esta acolhida tão bonita, tão fraterna da paróquia. Nos deixa muito feliz de como o povo ver, acolhe e até a senhora prefeita, fazendo exemplo de toda comunidade de Brasileia. Enfim, motivo de alegria e satisfação”, disse o Bispo.

A cerimônia contou ainda com a presença de padres, diáconos, líderes religiosos e da prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, católica e que deu as boas vindas ao novo padre. Além de reafirmar novamente a disposição da gestão e pessoa nas atividades, nos trabalhos de ações humanitárias e religiosas a serem desenvolvidas no município.

