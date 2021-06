Em 15 dias, Acre registra mais de 1,8 mil casos de Covid-19 e 62 mortes pela doença em junho

Nos últimos dias, a fila de exames em espera apresentou uma baixa considerável. Segundo último boletim, divulgado nessa terça-feira (15), há somente 55 exames de RT-PCR aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. O estado já chegou a ter mais de mil exames na fila, em abril deste ano.

Houve ainda queda no número de internações e na taxa de ocupação dos leitos. Nessa terça (15), 123 pessoas estão internadas, das quais 104 com teste positivo para a Covid-19. Dos 106 leitos de UTI nos hospitais da rede SUS disponibilizados no estado, 38 estão ocupados. Com isso, a taxa de ocupação dos leitos apresentou uma queda de 40% para 36%, entre segunda (14) e terça (15). Os leitos de UTI estão concentrados na capital, com 80 vagas, e Cruzeiro do Sul, com 26.