Elenco do Humaitá fecha preparação com um treino de bolas paradas

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, representou o estado do Acre na celebração dos 117 anos do distrito de Ácora, no Peru. As celebrações ocorreram entre os dias 30 de abril e 2 de maio. Durante o evento, Luiz Gonzaga também participou de visita técnica onde foi debatido a agricultura e o comércio bilateral entre o Acre e o Peru.

Devido ao reconhecimento por defender pautas relacionadas ao intercâmbio comercial entre o Acre e o Peru, o deputado Gonzaga foi convidado pelo alcaide de Ácora, Hernan Crissisto, para participar das festividades da cidade.

Gonzaga destacou que a agenda foi importante para fortalecer a parceria comercial entre os dois países. O parlamentar afirmou ainda que o Acre tem interesse em comprar produtos peruanos, assim como o estado tem grande potencial para exportar para o Peru.

“O Acre tem o maior interesse em aumentar essa integração entre o Brasil e Peru e nossa parceria comercial. Muitos produtos do Peru interessam aos acreanos e precisamos de preço, qualidade e de mercado. Esse comércio bilateral é bom para os acreanos e peruanos fazendo com que a economia das duas regiões cresça. O Acre está aberto para fortalecer a parceria”, disse Gonzaga.

O deputado acreano também foi homenageado pelo alcaide de Ácora durante as festividades. O parlamentar agradeceu ao reconhecimento e reforçou a parceria entre o Acre e o distrito peruano.

“Foi uma honra receber a homenagem do alcaide de Ácora. Fomos recebidos com respeito e interesse em fortalecer os laços comerciais e culturais com o nosso Acre. Seguimos trabalhando para construirmos pontes entre nossas regiões”, finalizou o deputado.

O alcaide Hernan Crissisto agradeceu a presença do deputado Gonzaga e comitiva. O gestor destacou ainda que o encontro foi importante para avançar na integração comercial entre as duas regiões.

“Agradeço ao deputado Gonzaga e sua comitiva por aceitarem nosso convite e virem nos visitar nesse momento especial. O encontro foi importante para a articulação para que nossos produtos possam

chegar até o comércio acreano e assim também os produtores do Acre possam vender seus produtos paro o povo peruano”, disse o alcaide.

Participaram também das agendas no Peru o empresário e diretor comercial, Alejandro Salinas, e o empresário acreano José Coutinho Ramos.

