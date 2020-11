No Brasil, 2.205 candidatos indígenas concorreram a cargos nas eleições de 2020. A maioria deles estava na Região Norte, ou seja, 927. Na sequência, aparecem as regiões Nordeste, com 507, Centro-Oeste (366), Sul (239) e Sudeste (167).

Ele foi o único candidato indígena à prefeitura eleito. Os demais eleitos são dois vice-prefeitos de Santa Rosa do Purus e Jordão, também no interior. Apenas um dos candidatos eleitos é mulher.

Doze indígenas foram eleitos para cargos municipais em cinco cidades do Acre nas Eleições 2020, no último domingo (15).

A maioria eram do município de Jordão, uma das cidades mais isoladas do Acre, com um total de 20 candidatos. Em seguida, aparecem os que se candidataram em Santa Rosa do Purus, outra cidade isolada, onde 18 indígenas disputaram uma vaga nas eleições.