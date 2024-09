Educação realiza pré-Enem Legal para os alunos da escola Humberto Soares

A Secretaria de Educação e Cultura (SEE), por meio da Divisão do Pré-Enem Legal, realizou nesta sexta-feira, 20, em Rio Branco, um aulão do pré-Enem para os alunos dos terceiros anos da escola Humberto Soares. Tanto na capital quanto no interior, a Divisão realiza, neste momento, o segundo ciclo dos aulões.

De acordo com o professor Barthor Galeno Cunha de Oliveira, no primeiro semestre, a Divisão do Pré-Enem da SEE já realizou aulões nas 91 escolas de ensino médio do Estado. No segundo semestre, já foram realizados aulões no Vale do Juruá e agora estão sendo realizados na capital. E ainda acontecerão na região do Alto Acre.

“Faltam apenas 43 dias para a avaliação do Enem, e a gente tem focado nesse segundo ciclo com mais estratégias para os nossos alunos. Esses aulões têm feito muita diferença para eles, e estamos trazendo aulas mais práticas e com aprofundamento para que o aluno entenda o que é o Enem”, explicou.

O programa Pré-Enem Legal da SEE utiliza os recursos didáticos e o material da escola Farias Brito em todas as cinco áreas do conhecimento. “Com isso, a gente tem um aprofundamento maior nas resoluções das atividades propostas, inclusive em relação à redação do Enem”, disse.

O aluno Marcos Vinicius de Souza Freire disse que considera os aulões muito produtivos. “Os professores estão trazendo muitas dinâmicas e passando [os conteúdos] de uma forma menos robotizada, mais interativa e que facilita o nosso entendimento”, destacou.

Já a estudante Eva Gomes destacou que a iniciativa da SEE em levar os aulões às escolas é “muito nobre”. “Isso possibilita aos alunos que não têm condições de pagar um pré-Enem estudar por fora e com um conhecimento especializado, com esses professores altamente qualificados”, frisou.

“Faltam seis semanas para o Enem, e é muito importante a gente poder estar aqui, pois com esse novo ensino médio, que mudou algumas coisas, a gente não tem mais algumas cargas horárias e fica com déficit em algumas áreas. Então, é outra forma de ensinar, e com os aulões a gente aprende melhor”, enfatizou.

