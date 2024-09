Polícia Rodoviária Federal realiza Operação Semana Nacional de Trânsito no Acre

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre deu início à Operação Semana Nacional de Trânsito 2024, que ocorre de 18 a 25 de setembro em todo o Brasil. No Acre, as ações da PRF buscam promover a conscientização sobre a segurança no trânsito, com o tema “A paz no trânsito começa por você”.

A Semana Nacional de Trânsito tem como objetivo reduzir a violência nas rodovias e promover uma cultura de respeito e segurança, incentivando o desenvolvimento de comportamentos mais seguros por parte dos motoristas e pedestres. Em 2024, a operação foca no comportamento humano no trânsito, enfatizando a responsabilidade de cada um na prevenção de acidentes.

A abertura oficial da operação no Acre aconteceu no dia 18 de setembro, com a realização de um Comando Educativo na modalidade Cinema Rodoviário. Durante essa ação, motoristas e passageiros abordados nas rodovias assistiram a vídeos educativos que destacam os perigos de infrações como dirigir sob efeito de álcool, ultrapassagens indevidas e o uso de celular ao volante. O foco foi apresentar casos reais de sinistros e as consequências graves do não uso de dispositivos de segurança, como o cinto e as cadeirinhas infantis.

Entre os dias 19 e 24 de setembro, outras ações educativas estão previstas. Essas atividades são planejadas com base em estudos de acidentalidade, buscando prevenir sinistros nos trechos mais críticos. A presença da PRF será intensificada nos locais com maior concentração de acidentes.

A PRF do Acre se compromete a intensificar a fiscalização em horários e locais com maior incidência de sinistros, buscando aumentar a percepção de segurança dos usuários das rodovias federais.

