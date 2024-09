Boletim da seca – nível dos rios, qualidade do ar e previsão do tempo – 20 de setembro

As operações contaram com a participação diária de três equipes do IMAC (duas de Cruzeiro do Sul e uma de Rio Branco) e duas equipes do BPA (uma de Rio Branco e uma de Cruzeiro do Sul), totalizando aproximadamente 20 agentes em campo.

Com assessoria

O Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), com o suporte do Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Acre (BPA), conduziu uma operação de fiscalização nas cidades de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves. A ação resultou em 11 autos de infração, com um total de R$ 1.363.220,00 em multas aplicadas.

Durante a operação, foram embargadas 10 áreas, totalizando 137,19 hectares, e registrada uma apreensão de madeira com volume de 15,25 m³. Além disso, um termo de depósito foi elaborado e serão levantadas cerca de 20 notificações direcionadas a indivíduos para esclarecimentos sobre práticas prejudiciais ao meio ambiente.

As operações contaram com a participação diária de três equipes do IMAC (duas de Cruzeiro do Sul e uma de Rio Branco) e duas equipes do BPA (uma de Rio Branco e uma de Cruzeiro do Sul), totalizando aproximadamente 20 agentes em campo. Destaca-se a importância da presença da polícia para garantir a segurança dos agentes do IMAC, que atuam frequentemente em áreas de risco, onde a presença de facções criminosas é uma realidade.

As principais ações de fiscalização tiveram maior incidência nas regiões do ramal 03 e ramal 02, sendo que este último, especialmente na área conhecida como “ramal do manã”, evidenciou uma alta frequência de crimes ambientais. Além das atividades de fiscalização na área rural, uma equipe se dedicou a ações de educação ambiental na zona urbana, promovendo conscientização em escolas e mercados.

Veja vídeo:

Fotos: assessoria

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários