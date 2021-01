Em cumprimento a Operação Hórus do Ministério da Justiça, equipes do 5 Batalhão de Policia Militar do Alto Acre (5º BPM), e Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), onde apreenderam na madrugada desta quarta-feira, 20 de janeiro, dois quilos de cocaína, no município de Epitaciolândia.

Uma Mulher foi presa.

A Ação foi resultado de um levantamento do Setor de Inteligência da Secretaria Estadual de Segurança Pública e Justiça (SEJUSP), as equipes da polícia militar, com as informações de endereço de um possível ponto de armazenamento de drogas, se deslocaram ao endereço citado. No local foram encontradas drogas no interior da residência e a dona da propriedade foi presa.

A mulher de 47 anos, recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e tráfico internacional, onde a mesma foi encaminhada para a delegacia de Epitaciolândia para os procedimentos de praxe, para as devidas medidas cabíveis.