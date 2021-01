Durante patrulhamento juntamente com o tático do segundo batalhão, receberam uma informação de que no bairro vila Acre, ramal do Moreira, uma chácara estava sendo usada para armazenamento de entorpecente.

Diante das informações as equipes se deslocaram até o local e lograram êxito na apreensão de 207 tijolos de uma substância aparentando ser maconha pesando mais de 128kg.

Diante do fato conduzimos uma pessoa presa juntamente com o material aprendido para a Defla para providências.

Comentários