Imagens de câmeras de segurança flagraram um assalto ocorrido no início da tarde desta sexta-feira, 7, na Malharia Kyomi, situada no bairro Novo Horizonte, em Rio Branco. Dois criminosos armados ameaçaram funcionários e clientes do estabelecimento. Eles saíram do local levando carteira, dinheiro, celulares, relógios e até anéis.

Logo após o crime, as vítimas relataram que os suspeitos chegaram à malharia numa motocicleta. Todo o dinheiro do caixa foi roubado. Uma equipe da Polícia Militar foi ao local após o ocorrido e fizeram buscas pelos criminosos, mas até agora ninguém foi preso.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que vai usar as imagens para localizar os suspeitos.

