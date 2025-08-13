fbpx
São Francisco vence o Náuas na abertura do Estadual da 2ª Divisão

1 hora atrás

Foto Glauber Lima: Leozinho marcou o gol da vitória do São Francisco

O São Francisco venceu o Náuas, de Cruzeiro do Sul, por 1 a 0 nesta terça, 12, na Arena da Floresta, no jogo de abertura do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. Leozinho marcou o gol dos Católicos.

Bem disputado

São Francisco e Náuas realizaram uma partida bem disputada desde o início, mas de poucas jogadas de gols.

Aos 35, Kikinha fez boa jogada pelo lado esquerdo e cruzou. Leozinho bateu de primeira para fazer 1 a 0.

Na segunda etapa, os dois treinadores realizaram mudanças nas equipes e a partida seguiu com poucas oportunidades de gols. No fim, o São Francisco manteve o favoritismo e estreou com vitória.

Fala, Erick!

“Estreia é sempre muito complicado, mas conseguimos vencer e esse era o principal objetivo. Nossa equipe vai evoluir com a sequência dos jogos e vamos lutar por esse acesso”, declarou o técnico São Francisco, Erick Rodrigues.

Tião Bocalom

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Pl), foi um dos convidados para a abertura do Estadual da 2ª Divisão e elogiou o presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Adem Araújo, pela condução da entidade.

“O Adem é um amigo pessoal e tenho certeza da possibilidade de colocar empreendedorismo no futebol. O Estado ajuda cedendo a Arena da Floresta e a Prefeitura pretende ajudar também neste campeonato”, declarou Tião Bocalom.

Santa Cruz x Atlético

A fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão terá sequência na quinta, 14, a partir das 18 horas, com o duelo entre Santa Cruz e Atlético. As duas equipes são favoritas ao título.

Foto Sueli Rodrigues: Prefeito Tião Bocalon participou da abertura do Estadual da 2ª Divisão

 

Brasil perde vegetação natural equivalente ao tamanho da Bolívia em 40 anos

12 minutos atrás

13 de agosto de 2025

Mata Atlântica é o bioma mais ameaçado do país • Getty Images

O Brasil perdeu 111,7 milhões de hectares, entre 1985 e 2024, o que corresponde a cerca de 2,9 milhões de hectares de áreas naturais por ano. Esse espaço é equivalente a 13% do território nacional, área é maior do que a Bolívia.

Os dados foram revelados pelo MapBiomas nesta quarta-feira (13).

A perda de áreas naturais, acontece durante a transformação dessas terras para o uso de terras pastagem e agricultura. A área ocupada com pastagem cresceu 62,7 milhões de hectares e a agricultura, 44 milhões de hectares.

Os municípios que têm a agropecuária como atividade que ocupa a maior parte de seu território subiu de 47% em 1985, com 420 municípios, para 59%, 1037 municípios em 2024.

Os estados com maior área de agricultura em relação ao tamanho do seu território são:

  • Paraná 34%
  • São Paulo 33%
  • Rio Grande do Sul 30%

“Até 1985, ao longo de quase cinco séculos com diferentes ciclos da expansão da fronteira agrícola, o Brasil converteu 60% de toda área hoje ocupada pela agropecuária, mineração, cidades, infraestrutura e outras áreas antrópicas Já os 40% restantes dessa conversão ocorreram em apenas quatro décadas, de 1985 a 2024”, diz Tasso Azevedo Coordenador Geral do MapBiomas.

Perda de biomas

A Amazônia perdeu 52,1 milhões de hectares de áreas naturais nos últimos 40 anos. Foi o bioma mais afetado. No bioma, três em cada cinco hectares de agricultura surgiram nos últimos 20 anos.

O Cerrado perdeu 40,5 milhões de hectares de vegetação nativa entre 1985 e 2024. Na Caatinga, essa redução foi de 9,2 milhões de hectares. Já na Mata Atlântica, foram 4,4 milhões de hectares. No Pantanal ocorreu a perda de 1,7 milhão de hectares de áreas naturais.

O Pampa foi o bioma com a maior perda proporcional de vegetação nativa nos últimos 40 anos, com a perda de 3,8 milhões de hectares.

“O auge dessa transformação foi entre 1995 e 2004, quando o desmatamento atingiu os maiores picos. Mas entre 2005 e 2014, registrou-se a menor perda líquida de florestas desde 1985. Essa tendência se inverteu nessa última década, que foi marcada por degradação, impactos climáticos e avanço agrícola”, enfatiza Julia Shimbo, coordenadora científica do MapBiomas e pesquisadora do IPAM.

 

Fonte: CNN

Campeonato Estadual inicia com partidas equilibradas e bom público

1 hora atrás

13 de agosto de 2025

Foto Glauber Lima: Campo Grande e Fluminense da Bahia fizeram um grande jogo no Sesc

Começou nesta terça, 12, com quatro partidas, no ginásio do Sesc, o Campeonato Estadual de Futsal da 1ª Divisão.

O Campo Grande derrotou o Fluminense da Bahia por 3 a 2 no clássico da Baixada. O Lyon venceu o Preventório por 4 a 3. O Pista bateu o Veneza por 2 a 0 e o Quinarí fez 8 a 4 no Calafate.

Bom público

Um bom público prestigiou o início do Estadual e a tendência  é para ginásios lotados nos jogos em Rio Branco e também no interior.

“Não poderia ter sido melhor o início do Estadual. As partidas foram bem disputadas e tivemos a presença dos torcedores”, comentou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.

Xapuri e Brasileia

O Campeonato Estadual terá sequência no sábado, 16, no interior do Estado.

Em Xapuri, a partir das 19 horas, o Atlético Xapuriense, atual campeão acreano, estreia contra o Pista.

O Brasileia recebe o Calafate, em Brasileia, e o confronto inicia às 19 horas.

Villa e Real Sociedade disputam jogo de abertura do Estadual Feminino

1 hora atrás

13 de agosto de 2025

Foto Glauber Lima: Estadual promete ser bastante equilibrado

Começa nesta quarta, 13, a partir das 19 horas, no ginásio do Sesc, o Campeonato Estadual Feminino de Futsal da 1ª Divisão. Villa e Real Sociedade disputam o primeiro jogo e na sequência o Calafate enfrenta o Borussia.

Turno único

As equipes jogam entre si em um turno único e as quatro primeiras classificadas avançam às semifinais. Seis times disputam o Estadual na temporada de 2025.

Atlético Xapuriense

O Atlético Xapuriense seria o 7º participante do Estadual, mas os dirigentes de Xapuri desistiram do torneio no feminino.

