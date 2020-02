Em novembro do ano passado, a polícia tinha concluído o inquérito da primeira suposta vítima, um menino de 12 anos. Segundo o delegado Obetâneo dos Santos, que comanda as investigações, o homem foi indiciado por estupro de vulnerável e segue no presídio de Cruzeiro do Sul.

Com o surgimento de mais uma suposta vítima após o fechamento do primeiro caso, o delegado resolveu abrir um novo inquérito e, durante as investigações, acabou aparecendo um novo caso. As vítimas seriam outros dois meninos com idades entre 15 e 16 anos.