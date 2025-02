Domingo será de tempo instável no Acre, com chuvas a qualquer hora e risco de temporais

Previsão indica possibilidade de temporais e rápida elevação do nível do Rio Acre

Temperaturas previstas para os municípios acreanos:

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 21°C e 23°C, máximas entre 26°C e 28°C;

mínimas entre 21°C e 23°C, máximas entre 26°C e 28°C; Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 21°C e 23°C, máximas entre 26°C e 28°C;

mínimas entre 21°C e 23°C, máximas entre 26°C e 28°C; Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 21°C e 23°C, máximas entre 25°C e 27°C;

mínimas entre 21°C e 23°C, máximas entre 25°C e 27°C; Sena Madureira e Manuel Urbano: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 26°C e 28°C;

mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 26°C e 28°C; Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 27°C e 29°C;

mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 27°C e 29°C; Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 29°C e 31°C;

mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 29°C e 31°C; Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 29°C e 31°C.

Os ventos no estado sopram de sudeste, com variações de sul e sudoeste, e a umidade relativa do ar ficará entre 65% e 100% ao longo do dia. A previsão indica que fevereiro terá chuvas abaixo da média, mas, neste início do mês, há alerta para possíveis transtornos em áreas vulneráveis devido às precipitações intensas.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários