‘Dói no lado humano’, diz Tite sobre xingamentos após Flamengo e Peñarol

Tite também foi questionado sobre a dificuldade do Flamengo em vencer jogos fora de casa pela Libertadores

O Flamengo foi derrotado pelo Peñarol em casa, diante de cerca de 64 mil torcedores, na partida de ida das quartas de final da Libertadores. Com a derrota no Maracanã, a torcida Rubro-Negro disparou xingamentos ao técnico Tite.

Em meio à coletiva de imprensa, após a confronto, o treinador do Flamengo afirmou que as ofensas doem “no lado humano”. Apesar de se sentir mal com a situação, Tite afirmou que respeita as críticas da torcida.

“Claro que dói no lado humano, mas o lado da experiência também mostra que quando você produz bem, as reações do torcedor são compatíveis com o amor ao clube. Eu respeito muito isso até porque vivenciei bastante. Tenho, sim, o respeito quando a torcida me critica ou me vaia. O trabalho pode reverter e o resultado também. Transformar isso num desempenho bom lá, vencer e classificar é um caminho.”, relatou o treinador.

Tite também foi questionado sobre a dificuldade do Flamengo em vencer jogos fora de casa pela Libertadores. Ao falar sobre o assunto, o comandante Rubro-Negro prometeu um time efeito no Uruguai na próxima quinta-feira, às 19h.

“Grande oportunidade de quebrar essa escrita. É histórico, não é assim? Temos totais condições de chegar lá e fazer. Foi um jogo de efetividade. Com dois minutos ou três faz o gol, e você trabalha em cima do resultado. Fomos afoitos em alguns momentos, precipitamos em outros, e o goleiro teve felicidade também. Vai criar metade das oportunidades que criou hoje e vai fazer gol lá. Me cobra depois.”, afirmou.

O Flamengo entra em campo novamente neste domingo (22), às 18h30, contra o Grêmio, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro é o atual 4º colocado com 45 pontos, oito atrás do líder Botafogo.

