Discussão entre homem e atual da ex-mulher termina em ripadas e facada no interior do Acre

Um confronto entre Francisco Círio Iumbre de Aguiar, de 50 anos, e Beto Souza terminou com os dois feridos a golpes de ripada e facada na tarde desta terça-feira (24), em Sena Madureira, no interior do Acre. O incidente ocorreu na rua Nasser Nasserala, no bairro São Felipe.

Segundo a Polícia Militar, Francisco foi à casa de sua ex-companheira para buscar o filho com o intuito de levá-lo à ExpoSena. No entanto, a presença de Francisco irritou Beto, atual companheiro da ex-mulher, e os dois iniciaram uma discussão acalorada. O desentendimento rapidamente evoluiu para uma luta corporal.

Durante a briga, Francisco pegou uma ripa de cerca e desferiu um golpe na cabeça de Beto. Mesmo ferido, Beto reagiu e, com uma faca, atingiu Francisco no pulmão.

Beto Souza fugiu do local, mas foi localizado pela Polícia Militar no bairro Vitória e levado para atendimento no Hospital João Câncio Fernandes. Após receber alta, foi conduzido à Delegacia de Sena Madureira. Francisco, em estado mais grave devido à perfuração no pulmão, foi transferido para o pronto-socorro de Rio Branco.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira.

