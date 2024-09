Colisão entre moto e bicicleta deixa duas pessoas feridas na zona rural de Rio Branco

Um acidente envolvendo uma moto e uma bicicleta deixou duas pessoas feridas na noite desta terça-feira (24), nas proximidades da ponte Redenção, localizada na Estrada do Chalé, com acesso pela Estrada Jarbas Passarinho, na zona rural de Rio Branco. O motociclista Katriel Santiago da Silva, 27 anos, e sua passageira, Tamires da Silva Cunha, 18 anos, ficaram feridos após colidirem com uma bicicleta conduzida por um homem.

De acordo com informações, o casal seguia no sentido da zona rural para a zona urbana, quando foi surpreendido por um veículo que vinha na direção oposta. Para evitar o carro, eles desviaram, mas devido à escuridão da estrada, acabaram colidindo com a bicicleta. O impacto deixou Katriel com dores nas costas e escoriações, enquanto Tamires sofreu um corte no rosto e ferimentos pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico, que prestou os primeiros socorros ao casal, encaminhando-os ao pronto-socorro de Rio Branco. O ciclista, por sua vez, recusou atendimento médico.

O Batalhão de Trânsito (BPTRANS) foi chamado para isolar a área e realizar os procedimentos necessários no local do acidente.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários