Sesacre já apura caso de diretora que estava no Caribe. Será mais uma pizza?

Acjornal.com

O diretor geral do Hospital de Manuel Urbano comunicou à Secretaria de Saúde o caso da diretora Daiana da Silva Mendonça, que está na escala de plantões de Março mas passou “férias” no Caribe Brasileiro, no Estado de Alagoas. A denúncia foi feita pelo acjornal, neste domingo (veja AQUI).”Procure a Sesacre.

O que tínhamos a dizer passamos para eles”, declarou o diretor geral da unidade, Jorge Filho.

A reportagem foi informada que Daiana reapareceu ao trabalho nesta segunda-feira.

Questionado se Daiana comunicou o hospital antes de viajar, o diretor reagiu assim: “ela tirou plantão de outro servidor que estava de atestado”.

Daiana foi cabo eleitoral do PT, pedindo votos nas andanças do então candidato Marcus Alexandre ao Governo do Acre, em 2018 (veja foto ao lado). A reportagem apurou que a diretora tinha contrato emergencial no início do atual governo. Em seguida, foi beneficiada por “indicação interna”, da Direção do Hospital de Manoel Urbano.

Ninguém atendeu as nossas chamadas pelo (68) 3611-1006, do Hospital de Manuel Urbano. O espaço para eventuais explicações está aberto.

Daiana foi cabo eleitoral do PT, pedindo votos nas andanças do então candidato Marcus Alexandre ao Governo do Acre, em 2018 (veja foto ao lado). A reportagem apurou que a diretora tinha contrato emergencial no início do atual governo. Em seguida, foi beneficiada por “indicação interna”, da Direção do Hospital de Manoel Urbano.

Ninguém atendeu as nossas chamadas pelo (68) 3611-1006, do Hospital de Manuel Urbano. O espaço para eventuais explicações está aberto.

Comentários