Dez cidades do Acre não registraram mortes por Covid-19 em julho

Um levantamento feito exclusivamente pela reportagem mostra que em julho, dos 22 municípios acreanos 10 não registraram mortes por Covid-19. Todas as cidades com esses registros têm menos de 15 mil habitantes. Inclusive, entre elas está Jordão, que desde o início da pandemia registra apenas duas mortes da doença. O município isolado tem pouco mais de 8,4 mil habitantes.

Cidades acreanas sem registros de mortes por Covid em julho:

Assis Brasil

Bujari

Capixaba

Jordão

Manoel Urbano

Marechal Thaumaturgo

Porto Walter

Rodrigues Alves

Santa Rosa do Purus

Senador Guiomard

Foram 1.750 cidades sem notificação de óbitos no último mês, um aumento de 35% em relação às 1.293 de junho. É o maior número desde fevereiro, quando 2.202 municípios registraram zero morte. As regiões Norte e Nordeste registraram o maior percentual de municípios sem mortes em julho.

Ao todo, 172 municípios do Norte não notificaram mortes no último mês, o equivalente a 38% do total. Já no Nordeste, foram 670 sem óbitos (37% do total).

Foi em julho também que o número de casos começou a cair no estado. Em julho deste ano, o estado fechou com 1.585 casos novos e 61 mortes. Entre os 17 meses em que o estado registrou altos números de novos infectados, julho já sinaliza uma queda de casos, ficando atrás de março de 2020, que registrou 42 casos e abril também do ano passado, que teve 362. Vale destacar que os dois meses foram os primeiros do início da infecção em nosso estado.

Os primeiros casos foram em março do ano passado e desde abril de 2020, o estado não havia registrado um índice tão baixo de novos infectados. O fato ocorre seis meses após o estado iniciar a vacinação contra Covid.