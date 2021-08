Programa Saúde na Comunidade chega na Associação Bonfim com serviços de saúde e políticas públicas

O Programa Saúde na Comunidade tem levado aos lugares mais distante deEpitaciolândia serviços públicos essenciais, com destaque aos serviços desaúde. Na sua 11ª edição, a Prefeitura atendeu a Associação do Bonfim, que ficadentro da Reserva Extrativista Chico Mendes.

O prefeito Sérgio Lopes está levando junto com o Programa, outros serviços,como melhoria de ramais e serviços de assistência social.

“Estamos levando para as localidades mais distantes o Programa Saúde naComunidade, além disso estamos realizando serviços de melhorias dos ramais,recreações pela Sec. de Educação e de Sec. de Cultura e Esporte, bem comoatendimentos da Sec. de Ação Social. Em parceria com a Energisa,conseguimos que fosse iniciada mais uma etapa do Programa Luz para Todos,que sem sombra de dúvidas, vai mudar para melhor a vida de muita gente.”Destacou Sérgio Lopes.

Segundo o Secretário Municipal de Saúde Sérgio Mesquita, o programa Saúdena Comunidade, na verdade, se tornou um dos maiores programas de políticaspúblicas de Epitaciolândia.

“Hoje podemos dizer que o Programa Saúde na Comunidade, se tornou um dosmais completos serviços de políticas publicas ofertado pela prefeitura, estamoschegando aos lugares mais distantes com serviços médicos, odontológicos,serviços sociais, psicólogos, educação física e alimentar, dispensação demedicamentos, exames e testes rápidos, vacinas de rotina e ant-convid, alémde melhorias de ramais em parceria com a Secretaria de Obras. DestacouSergio Mesquita.