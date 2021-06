Devido a exposição, Darlene, do trisal do Acre, é demitida do emprego

A história do casal de sargentos da Polícia Militar do Acre que reside no município de Brasiléia, região de fronteira do Acre com a Bolívia, que assumiu publicamente este ano que decidiram formar um relacionamento a três, conhecido como trisal. Nery, Alda e Darlene, sofreram a primeira dificuldade devido a repercussão do relacionamento.

A sargento Alda usou os stories no Instagram nesta sexta-feira, 25, para relatar que Darlene Oliveira foi demitida da empresa onde prestava serviços. “A justificativa que eles deram é que ela estava se expondo demais e que isso faria mal à imagem da empresa onde trabalhava”, declarou.

A companheira do relacionamento a três, também informou que Darlene já arrumou outro serviço após o preconceito ocorrido no local de trabalho. “Ela está trabalhando em uma empresa de mentalidade humana e respeitosa, que respeita as pessoas independente das escolhas sexuais”, ressaltou.

O casal de Brasiléia, no interior do Acre, viu o relacionamento entre os dois se transformar em 2018, depois de um simples “adicionar” nas redes sociais.

A amizade virtual entre Alda Radine e a administradora Darlene Oliveira acabou em um interesse romântico da sargento da Polícia Militar, que já era casada com um colega de corporação, Erisson Nery.

A situação deu início ao que hoje é um poliamor, com as duas mulheres formando um “trisal” com o homem.