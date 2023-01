Detran no Acre notifica mais de 200 motoristas com veículos retidos; confira a lista

POR EVERTON DAMASCENO

A lista completa saiu na edição do Diário Oficial desta terça-feira (24)

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre (DETRAN/AC) lançou um edital de notificação, na edição do Diário Oficial (DOE) desta terça-feira (24), notificando mais de 200 motoristas que estão com seus automóveis retidos no pátio do órgão.

“O Detran notifica todos interessados, em particular os proprietários, agentes financeiros/Bancos e pessoas detentoras de Reserva de Domínio, dos veículos automotores (automóveis, motocicletas e outros) abaixo discriminados, a comparecerem no Depósito de Veículos Removidos do DETRAN – VILA IVONETE, situado na Av. Antônio da Rocha Viana, n° 2005, Jardim Manoel Julião, CEP 69918-466 Rio Branco – Acre, no município de Rio Branco-AC, em horário comercial, de segunda a sexta-feira, para tratarem da retirada de seus veículos, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Edital no Diário Oficial, com a devida quitação dos débitos a eles vinculados, sob pena de tê-los leiloados na forma da legislação vigente”, diz um trecho do decreto.

Confira a lista de veículos, placas e proprietários:

