O desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Acre, Ciro Facundo de Almeida, 87 anos, faleceu na tarde deste domingo, 07, no Hospital Santa Juliana (HSJ), em Rio Branco (AC). O desembargador deixa dois filhos, Pedro e Eliana, além de cinco netos.

Segundo informações repassadas, a causa da morte foi por complicações de uma cirurgia que ele fez no estômago no decorrer desta semana. Ele atuou como professor, palestrante e tinha um escritório de advocacia.

O Tribunal de Justiça (TJAC) deverá emitir uma Nota nas próximas horas.

