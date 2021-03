Saiu no Diário Oficial da União (DOU), nesta sexta-feira (5) a portaria que amplia o número de vagas temporárias para médicos no Acre.

O documento de nº 390 trata de 14 novas vagas para o município de Rio Branco, pelo Programa Mais Médicos.

A medida visa ajudar o Estado no combate à pandemia do novo coronavírus. O Estado enfrenta, atualmente, um colapso no Sistema Único de Saúde (SUS).

Confira:

