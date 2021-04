O deputado Manoel Moraes, esteve nesta sexta-feira, 30, na sede do DNIT, onde foi recebido pelo superintendente Carlos Henrique Moraes, pelo engenheiro Marivaldo Almeida, que é o responsável pela BR-317, e estiveram presentes também os representantes da empresa responsável pela execução dos serviços de manutenção.

O parlamentar preocupado com a condição que a BR-317 vem apresentando, procurou o órgão para tratar acerca da manutenção viária, onde os buracos na estrada têm comprometido a segurança dos condutores de veículos.

O superintendente Carlos Henrique Moraes, apresentou algumas dificuldades devido a falta de recursos suficientes para operar a manutenção em sua totalidade, onde isso se dá devido ao aumento no valor dos insumos, mas garantiu que o órgão estará intensificando a supervisão dos atividades, para garantir maior qualidade dos serviços.

O superintendente Carlos Henrique Moraes solicita que o parlamentar busque junto aos demais parlamentares da bancada federal um recurso extra orçamentário no valor de 80 milhões para que a manutenção da BR-317 venha ser completamente finalizada.

O deputado solicitou ainda, ajuda do órgão para que as pontes que estão sendo sub-utilizados no estado vizinho, para atender municípios do estado do Acre como, Porto Acre, Sena Madureira e Xapuri, obedecendo a metragem de cada ponte. Essa concessão irá garantir uma trafegabilidade contínua aos moradores dessas regiões.

O deputado finalizou a agenda colocando o mandato a disposição do DNIT, e reafirmando o compromisso de articular as demandas em busca de recursos que venham ajudar o órgão a realizar mais frentes de serviços, visando atender melhor os usuários das nossas estradas.

Seguimos trabalhando a cada dia, em prol de um Acre melhor para todos.

Comentários