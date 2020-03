Deputado Antônio Pedro (DEM) reuniu-se com os empresários do Grupo Farias e Associados, empresa nordestina que está à frente da usina Álcool Verde, no município de Capixaba. Na pauta, a possibilidade de reabertura da empresa.

De acordo com o democrata, os empresários buscam parcerias com o governo do Estado. “Eles buscam debater, junto ao governador Gladson Cameli, medidas de incentivo para que a produção volte a ocorrer. Caso isso aconteça, de fato, o valor do álcool usado por veículos pode cair no Acre. E o mais importante de tudo isso, a geração de mais de 400 empregos direto quando a usina estiver funcionando a pleno vapor”, finalizou.

