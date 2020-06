Por meio de Indicação, o deputado estadual Antonio Pedro (DEM) solicitou a Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre) aparelhos respiratórios para os municípios de Xapuri e Brasileia.

Segundo o democrata, a solicitação tem por objetivo atender emergências nas unidades de saúde de ambos os municípios. “Estamos em um momento delicado, por conta da pandemia do novo coronavírus. Uma doença grave e com risco de morte, portanto, manter os hospitais devidamente equipados para atender a população é de extrema importância.Nesse sentido, peço ao governo do Estado, por meio da Sesacre, que encaminhe a Xapuri e Brasileia aparelhos respiratórios. Eles representam vidas salvas”, disse.

O deputado solicitou ainda a Sesacre a instalação de dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital de Brasileia. “Peço que a demanda essa atendida com máxima urgência, não apenas devido a pandemia da Covid-19, mas por ser de extrema importância, em especial, no atendimento de emergencia. Com o Hospital de Brasileia bem estruturado, os moradores da região do Alto Acre não precisarão se deslocar até a Capital, e consequentemente, desafogará as demandas de Saúde em Rio Branco”, finalizou.

