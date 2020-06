O deputado estadual Antonio Pedro (DEM) apresentou a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) uma Indicação solicitando que as empresas de telecomunicações; Oi, Vivo, Claro e Tim, ou a quem compete, realizar melhorias nos serviços de internet na região do Alto Acre.

De acordo com o parlamentar, os moradores reclamam que o sinal das operadoras é falho e que constantemente ficam sem internet. “As pessoas estão pagando caro por um serviço de péssima qualidade. Algo precisa ser feito, por isso peço que empresas no Estado que tome providências urgentes, pois isso é um descaso com o consumidor”, disse.

E acrescentou: “A péssima qualidade desse serviço tem prejudicado, em especial, os estudantes do sistema IED, nesse período de pandemia. E esse não é um problema enfrentado apenas no Alto Acre, mas em todo o Estado. Muitos estão tendo tendo dificuldade em assistir as aulas devido o péssimo sinal. São centenas de alunos que assistem e fazem trabalhos via online e que estão sendo prejudicados devido a falta de compromisso dessas empresas”, finalizou.

Comentários